Катунь24: В России разработали материал-антисептик, который уничтожит вирусы за секунды

Из материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров, сообщают «Известия».

Материал назвали «Ионит». Он представляет собой нетканое полотно, к которому добавили компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным, рассказали изданию разработчики из НПО «Здоровье нации». Вирусы и бактерии не могут зацепиться за волокна ткани и «слетают» с неё на другие материалы.

«В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы.Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются». Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура», — пояснил директор по развитию компании Максим Яковлев.

Как отметили разработчики, полотно не затрудняет дыхание, у него высокая воздухопроницаемость и оно комфортнее в носке, чем обычные маски. Кроме того, в отличае от обычных масок, на поверности «Ионита» отсутствует патогенная микрофлора, потому его можно уничтожать вместе с бытовыми отходами.

В массовое производство масок с фильтром из этого материала и продажу в аптека НПО «Здоровье нации» планирует запустить в 2021 году. Примерная цена фильтра из такого материала для лицевой маски составляет около 100 рублей, маска с уже встроенным фильтрующим материалом будет стоить 250 рублей, сказали в компании.

Катунь24