Катунь24: В Алейске появился шахматный клуб с новейшим оборудованием

Открытие «Белой ладьи» приурочили к столетию известного земляка Анатолия Ширшова, советского математика, который любил эту игру.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алейске появился шахматный клуб с новейшим оборудованием

Центр детского творчества Алейска получил 20 гроссмейстерских наборов шахмат и электронных часов, две демонстрационные магнитные доски, а также шахматные решебники разных уровней сложности. А самое ценное оборудование в клубе теперь – электронная шахматная доска с доступом в интернет. Все ходы, сделанные на доске, проецируются на экран. Кроме того, игра может идти с интернет-соперником или роботом.

Алейский центр детского творчества выступил инициатором проекта, региональная федерация шахмат консультантом, а финансовую поддержку оказали представители проекта «Победа в каждом из нас».

«В этом году к нам обратился директор центра детского творчества с просьбой помочь найти шахматный инвентарь. И вот при поддержке проекта «Победа в каждом из нас» мы смогли организовать закуп инвентаря и передали безвозмездно этому центру. Теперь мы понимаем, что у нас появилась ещё одна точка роста шахмат. Точка, куда могут жители Алейска, я думаю, не только юные, приходить, играть, обучаться», – рассказал председатель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

Федерация шахмат Алтайского края выиграла президентский грант, который позволит в течение года открыть в районах ещё 8 подобных клубов.

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