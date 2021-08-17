Катунь24: В ИД «Регион» пройдёт жеребьевка по распределению платного эфирного времени для размещения материалов на выборах Госдумы РФ и АКЗС

Встреча пройдет 18 августа 2021 года.

Жеребьёвка пройдёт по распределению платного эфирного времени для размещения агитационных материалов политических партий и кандидатов в депутаты на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Краевым бюджетным учреждением «Издательский дом «Регион» установлены следующие расценки на размещение агитационных материалов в эфире телеканала «Катунь 24» и радиоканала «Катунь FM»:

Телеканал «Катунь 24» – 114 рублей за одну секунду, в т.ч. НДС;

Радиоканал «Катунь FM» – 30 рублей за одну секунду, в т.ч. НДС.

Распределение состоится 18 августа 2021 года в 10:00 по адресу: Барнаул, улица Пролетарская, 250, 4 этаж, актовый зал.

Катунь24