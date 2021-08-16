Катунь24: В Барнауле мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

Автоугонщика удалось задержать

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В полицию обратился 25-летний барнаулец и рассказал, что кто-то угнал его автомобиль. Стоимость причинённого ущерба составила 50 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — 25-летнего жителя Мамонтовского района. Они остановили угнанную машину на городской дороге. Молодой человек свою вину отрицать не стал. Он признался, что увидел машину во дворе дома и решил угнать, чтобы «покататься». Зайдя в ограду, парень обнаружил, что двери автомобиля не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник выкатил транспорт из ограды, завел ключом двигатель и уехал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24