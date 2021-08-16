ГОРНЯК22 16.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Возле барнаульских новостроек провалился асфальт

Горняк22
9 часов Ago

Фотографии образовавшейся ямы опубликовали местные жители в социальных сетях.

Фото: Барнаул 22

По словам барнаульцев, возле здания по адресу Балтийская, 93 провалился грунт. На опубликованных фотографиях видно, что  яма образовалась возле канализационного колодца и находится рядом с проезжей частью.

«Яма растëт. Никто не чешется. Бардак. Пешеходы и автомобилисты, будьте осторожны, яма уже уходит под дорогу!» — написал участник интернет-сообщества Барнаул 22.

Катунь24

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