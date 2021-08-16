Катунь24: В Барнауле мужчина из ревности выстрелил в соперника
У пострадавшего мужчины два ранения.
Фото: pixabay.com
Об инциденте сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». По их данным, сегодня, 15 августа, около 13:00 по адресу Просторная, 135некий мужчина стрелял из травматического пистолета в мужчину. Сам пострадавший пояснил, что нападавший приревновал к нему жену. После стрельбы, стрелявший скрылся на машине.
Предварительно известно, что у пострадавшего два ранения: в голову и руку. На помощь к нему приехали врачи «скорой.
По информации из соцсетей, подозреваемого задержали. На месте работает экипаж ДПС.