Катунь24: В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению после вузов

Эта инициатива принадлежит фракции партии ЛДПР.

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Как считает Ярослав Нилов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и вопросам ветеранов, в России необходимо вернуть трудоустройство по распределению для тех выпускников, кто получил диплом о высшем образовании на бюджетной основе по льготной категории. Об этом депутат сообщил в беседе с «Ura.ru».

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — пояснил Нилов.

Вероятнее всего, такой порядок коснется в первую очередь врачей и учителей.

Депутат считает, что система распределения не только поможет молодым специалистам урегулировать социально-бытовые вопросы, но и решит проблему с дефицитом кадров на местах. Нилов подчеркнул, что эта мера сейчас уже применяется в военных вузах.

Катунь24