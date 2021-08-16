Катунь24: В Алтайском крае женщина обвинила в изнасиловании своего пасынка и теперь отправится в тюрьму

На самом деле мужчина не совершал преступление.

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Женщина недолюбливала взрослого сына своего мужа от первого брака и решила обвинить его в совершении тяжкого преступления. Она подговорила подругу и в начале июля 2021 года сообщила правоохранителям, что мужчина её изнасиловал. Женщина знала, что за дачу заведомо ложных показаний грозит серьёзное наказание.

Во время расследования следователь установил, что никакого изнасилования на самом деле не было. Женщину привлекли к уголовной ответственности. Она свою вину признала и в во всём раскаялась. Уголовное дело передали в суд.

Катунь24