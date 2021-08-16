Катунь24: В барнаульской новостройке на стенах образовались сильные трещины. Жильцы бьют тревогу

Что делать, если вы заехали в новый дом, а там появились трещины на стенах. Так случилось с жителями новостройки на улице Пролетарской в Барнауле. Застройщик пытался начать работы, но за полгода никуда не продвинулся. В ситуации разбирался наш корреспондент Артём Тарасов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульской новостройке на стенах образовались сильные трещины. Жильцы бьют тревогу

Дом на Пролетарской, 150 сдали в 2018 году. Годом позже жильцы обратились в управляющую компанию с претензиями на некачественно установленные двери. Тогда недоделки исправили, теперь новая беда — трещины на стенах. Устранить их не могут уже полгода.

«В марте получили письмо, что до 30 мая они всё устранят. Они начали работу, пришли в первый подъезд, как положено всё зашкурили, очистили. И помню тот день, когда пришёл работник с краской и сказал, что вот сегодня буду шпатлевать, наверное, красить. И ему прям позвонили (не при мне, а при консьержке), сказали, что отмена, уходи. И с того времени никого уже нет, это был май месяц», — рассказал нам житель дома Юрий Константинов.

Гензастройщик отмечает: подобные повреждения для новостроек характерны — происходит усадка дома. Гарантийный срок — 5 лет — обязывает устранять косметические недостатки. В этот раз со своей задачей не справился генподрядчик. Но решение уже найдено.

«Эта ситуация сложилась из-за того, что у нас по гарантийным условиям пятилетним генподрядчик, который был в данном случае застройщиком этого квартала, некоторые обязательства частично выполнил, частично затрудняется выполнять. Сейчас мы в данный момент на подписании с другими подрядчиками, чтобы это выполнить. В течение двух-трёх недель будут устранены в большем проценте, а какие-то ещё останутся на рассмотрение технических моментов», — пояснил Алексей Поляков, главный инженер группы компаний «Адалин».

Также жильцы недовольны состоянием крыльца, отклеивающейся плиткой и просевшим тротуарным покрытием. Теперь новый подрядчик должен устранить и эти недостатки в кратчайшие сроки, чтобы сдержать обещание.

Катунь24