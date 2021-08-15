Катунь24: В России изменят теоретическую часть билетов экзамена на права

Это необходимо для осознанного понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении автомобилем в различных дорожных ситуациях, уточняет ТАСС со ссылкой на МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что в будущем этом поможет снизить аварийность по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. Так при сдаче теоретического экзамена снизится «заучивние» билетов, вместо этого у сдающих будет формироваться осознанное понимание безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения, пояснили в МВД добавили в ведомстве.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — отметил собеседник агентства.

В дальнейшем МВД России представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение. Новые правила сдачи экзаменов направа действуют уже с 1 апреля 2021 года. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части — поездки по городу.

Катунь24