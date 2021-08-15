Катунь24: В Барнауле задержали парня, похитившего у бабушки кошелёк и мобильный телефон
22-летний горожанин ограбил пенсионерку, когда та шла в аптеку.
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Горожанка 1948 года рождения рассказала, что подверглась нападению неизвестного, когда направлялась из дома в аптеку, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Парень выбежал навстречу потерпевшей, когда она проходила мимо многоквартирного дома. Похититель выхватил из рук пенсионерки сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении. В сумке находились денежные средства в размере 550 рублей, сотовый телефон, паспорт, пенсионное удостоверение и связка ключей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконное приобретение, хранение наркотических средств 22-летний барнаулец Похищенную сумку вместе с документами полицейские изъяли у задержанного, а деньги парень потратил на собственные нужды.
Против парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».