Катунь24: В Барнауле задержали парня, похитившего у бабушки кошелёк и мобильный телефон

22-летний горожанин ограбил пенсионерку, когда та шла в аптеку.

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Горожанка 1948 года рождения рассказала, что подверглась нападению неизвестного, когда направлялась из дома в аптеку, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Парень выбежал навстречу потерпевшей, когда она проходила мимо многоквартирного дома. Похититель выхватил из рук пенсионерки сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении. В сумке находились денежные средства в размере 550 рублей, сотовый телефон, паспорт, пенсионное удостоверение и связка ключей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконное приобретение, хранение наркотических средств 22-летний барнаулец Похищенную сумку вместе с документами полицейские изъяли у задержанного, а деньги парень потратил на собственные нужды.

Против парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Катунь24