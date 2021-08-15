Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника

В 2021 года он отмечается в России сегодня, 14 августа 2021 года.

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В поздравлении, опубликовнном на официальном сайте Алтайского края, отметили, что 2021 год был уникальным в спортивном ключе. Барнаул стал мировым центром гребли на байдарках и каноэ: с большим успехом прошли олимпийская квалификация и этап Кубка мира на спринтерских дистанциях. В регионе также состоялось первенство России по боксу, прошел этап международного ралли «Шелковый путь — 2021».

«В крае появляются новые тренировочные площадки. Высокая востребованность уже действующих спортклубов, площадок и бассейнов — сигнал о необходимости открытия большего числа объектов. Эту работу мы обязательно будем продолжать. Мы гордимся земляками-спортсменами, которые, несмотря на непростую международную обстановку, пандемию, продолжают спортивную борьбу на мировых турнирах. Уверены, что дальнейшая работа по поддержке детского спорта, подающих надежды спортсменов обязательно принесет результаты в виде новых побед и рекордов, привлечет большее число жителей края в спорт», – отметили губернатор и председатель АКЗС.

Виктор Томенко также опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте, в котором он сам играем в баскетбол. Он отметил успешное выступление наших команд, а также подеркнул, что в регионе постоянно расёт число занимающихся спортом и ведущие здоровый образ жизни. Для этого местные власти постоянно работают над созданием и улучшением материально-технической базы.

Катунь24