Катунь24: В Барнауле в ближайшее время откроют три поликлиники

Задачи развития первичного звена здравоохранения в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководством регионального Минздрава и городскими властями.

Фото: Антон Федотов

Сегодня, 13 августа, глава региона посетил площадку, на которой ведется строительство нового здания Городской поликлиники № 14 на 900 посещений в смену. Работы планируется завершить в конце 2022 года. За этой поликлиникой будут закреплены жители Индустриального района, самого густонаселенного и интенсивно развивающегося. Только с октября 2020 года численность прикрепленных к медучреждению пациентов возросла со 100 до 105 тысяч человек (30 тысяч — дети, 75 тысяч — взрослые), пояснил глава Минздрава края Дмитрий Попов.

«Сейчас взрослая сеть поликлиники № 14 состоит из пяти помещений, располагающихся по разным адресам, в том числе на первых этажах жилых домов. Детское отделение работает в отдельном здании, но, помимо детской службы, в нем находятся женская консультация, кабинеты УЗИ, дневные стационары, отделение лучевой диагностики. Строительство нового здания существенно увеличит пропускную способность медучреждения. Это будет первое типовое здание для поликлиники в городе Барнауле, самое мощное в крае. Здесь расположится вся участковая служба, будут работать узкие специалисты и диагностическая служба — можно будет пройти все обследования», — пояснил министр здравоохранения края.

По словам главврача Городской поликлиники № 14 Барнаула Дмитрия Денисова, с вводом нового здания в нем смогут разместиться все специалисты взрослой поликлиники. Общая площадь объекта превышает 15 тысяч квадратных метров. После переезда в другое здание административного персонала и женской консультации освободятся помещения для педиатров и узких специалистов в уже действующей детской поликлинике.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет порядка 1,3 миллиарда рублей. Средства выделяются в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Сейчас работы в новой поликлинике ведут с опережением графика, готовность объекта составляет 45 процентов. Чтобы в ближайшие два-три месяца сохранить темпы и не допустить приостановки из-за повысившихся цен на стройматериалы, необходимы авансирующие выплаты. С такой просьбой к главе региона обратился руководитель подрядной организации — ООО «Селф» Нодар Шония.

Губернатор поручил профильным ведомствам ускорить авансирующие выплаты подрядным организациям до того времени, пока на федеральном уровне разрабатывается порядок дофинансирования выпавших расходов.

Министр здравоохранения рассказал, что до конца 2025 года в Барнауле построят еще две мощные современные поликлиники — в Индустриальном и Центральном районах. Работы будут также выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы сейчас рассматриваем совместно с городом, земельный участок уже в принципе определили, возможность строительства в Индустриальном районе новой поликлиники № 9 на 900 посещений в смену. Тем самым мы серьезно разгрузим этот район. Также рассматриваем строительство поликлиники еще в одном быстрорастущем районе — Центральном, на земельном участке медицинского кластера», — уточнил Дмитрий Попов.

Катунь24