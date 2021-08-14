Катунь24: В Федеральном центре травматологии тестируют роботов, помогающих хирургам подготавливать костную ткань к операции

Об этом рассказал главный врач центра Владимир Пелеганчук губернатору Виктору Томенко. Сегодня, 13 августа 2021 года, они обсудили вопросы развития высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае.

Фото: www.orthobarnaul.ru

Федеральный центр сейчас работает в плановом режиме: специалисты проводят 8,5 тысячи операций в год. Владимир Пелеганчук отметил, что отставание по объемам оказания плановой помощи, которое возникло из-за перевода центра в ковидный госпиталь, наверстали.

Виктор Томенко отметил, что очень важно, что в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования высокотехнологичную медицинскую помощь получают жители Алтайского края. Из 60 тысяч операций, проведенных врачами центра, 35 тысяч операций сделали именно жителям Алтайского края, уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня в Федеральном центре тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет хирургам произвести высокоточную подготовку костной ткани к операционному вмешательству. Благодаря новому современному оборудованию в несколько раз повышается точность движений врача при проведении операции. Владимир Пелеганчук отметил, что такая техника центра – единственная в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Это дает возможность проводить на новом уровне сложнейшие операции по эндопротезированию крупных суставов – тазобедренных и коленных. Оборудование дорогостоящее, его стоимость – 96 миллионов рублей.

С помощью роботизированной техники алтайские хирурги сделали уже четыре операции, все они прошли успешно. Помогают в проведении операций коллеги из Москвы.

Катунь24