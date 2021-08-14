Катунь24: В Барнауле улицу Взлётную отремонтируют за 32 миллиона рублей

Работы обещают завершить к 1 сентября 2021 года.

Фото: Администрация Барнаула

На объекте дорожники выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем строители уложат выравнивающий слой асфальтобетона, отремонтируют тротуары, установят бортовые камни и поребрик. Затем уложат верхний слой асфальта.

Подрядчиком является организация «Индустрия». Работы проводят на улице Взлетной на участке от улицы Попова до улицы Сергея Ускова.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы ведут на 18 объектах, из них почти готовы уже восемь, на трёх объектах все работы завершили. В ближайшее время начнут ремонтировать ещё два участка дорог — улицу Соловьиную в микрорайоне Спутник и улицу Ползунова от проспекта Ленина до улицы Промышленной.

Катунь24