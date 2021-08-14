Катунь24: В алтайском селе школу затопило дождём. Комментарий власти

На днях в средней школе имени Антона Масликова Угловского района произошло ЧП: в здании, в котором практически закончили ремонт, во время дождя затопило учебные кабинеты. В Министерстве образования и науки Алтайского края сообщили, что администрация района уже приняла необходимые меры и все 676 учеников сядут за парты 1 сентября.

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«10 и 11 августа в селе Угловском выпала трехмесячная норма осадков в виде дождя, что спровоцировало чрезвычайную ситуацию. В связи с тем, что был сделан опорный пояс для кровли, не было путей отвода дождевой воды, и в местах, где была демонтирована старая кровля, она стала попадать внутрь помещения школы. В результате третий, второй и частично первый этажи были подтоплены водой, в подвальное помещение она не попала. В настоящее время воду убрали, но все стены надо сушить. Для этого планируется запустить котельную», — рассказал глава Угловского района Валерий Шефер.

Подрядная организация продолжает работы по устройству кровли. Внутри школы порядок наводят педагоги и родители учеников. В коридоре и классах второго и третьего этажей, там, где будет необходимо, стены оштукатурят и побелят. На первом этаже, в спортзале и столовой также проведут работы. Деньги на эти цели выделили из бюджета муниципального образования.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки региона Наталья Полосина пояснила, что новый учебный год в основной школе нельзя начать 1 сентября, поэтому все ученики будут заниматься в здании Угловской начальной школы.

«Расписание занятий составлено с учетом учебы в две смены, первая смена начнет занятия в 8 часов 30 минут, вторая смена — в 14 часов. Вопрос обучения ребят в Угловском районе находится на контроле Министерства образования и науки Алтайского края», — подчеркнула она.

Катунь24