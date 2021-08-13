Катунь24: Вузы Алтайского края заявились на участие в федеральной программе «Приоритет-2030»

Всего подана 191 заявка от вузов страны. По итогам отбора не менее 100 из них получат федеральные гранты на развитие.

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Цель программы «Приоритет-2030» – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов: центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Университеты Алтайского края имеют шанс стать участниками крупного федерального проекта – программы «Приоритет – 2030», запущенной правительством РФ по поручению президента страны. В частности, заявку подал Алтайский государственный университет. По словам проректора по научному и инновационному развитию вуза Александра Дунца, конкурс нацелен на развитие университетов и реализацию стратегических проектов.

«Планируется сотрудничество на основе создания соглашений о консорциумах. У нас много партнеров и, конечно, среди них коллеги из научно-образовательных организаций края. Это и академические институты – Институт водных и экологических проблем СО РАН, и Алтайский государственный медицинский университет, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный аграрный университет. Это многосторонние соглашения, они приведут к сотрудничеству с коллегами, в том числе из других регионов – это одно из условий при заявке на конкурс», – поясняет Александр Дунец.

Соглашения о создании консорциумов предполагают реализацию совместных научных исследований и образовательных программ. Как поясняют в пресс-службе Алтайского государственного технического университета, «Приоритет – 2030» направлен на поддержку трех траекторий развития вузов: образование, исследования и инновации. При этом программа подразумевает глобальную цифровую перестройку организации.

«АлтГТУ под патронажем Новосибирского государственного технического университета в 2020 году работал над программой развития вуза. Документ утвержден на краткосрочный период до 2022 года. Появилась идея совместного продвижения ряда инициатив, которая реализована через включение АлтГТУ в соисполнители двух стратегических проектов, вошедших в заявку на стратегическое академическое лидерство НГТУ. Партнерства носят взаимовыгодный характер и закрывают не только дефициты ресурсов, но и дефициты направлений отдельно взятого университета. В первую очередь речь идет об информационных технологиях и архитектуре», – уточнили в техническом университете.

Все это позволит наработать опыт участия в крупных проектах с привлечением федеральных ресурсов и средств инвесторов, сформировать исследовательские команды и перестроить стратегию управления НИР. По итогам 2021 года вуз ожидает роста объемов научно-исследовательской деятельности не только от участия в программе «Приоритет — 2030», но и от работы инжинирингового центра, созданного по программе Минпромторга РФ.

Как сообщается на сайте правительства России, заявки на участие в конкурсном отборе федеральной программы «Приоритет- 2030» поступили из всех федеральных округов России.

«По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны», – подчеркнул зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В ноябре совет программы «Приоритет-2030» утвердит список вузов, прошедших отбор на получение специальной части гранта по развитию исследовательского, территориального или отраслевого лидерства.

Катунь24