Катунь24: В Алтайском крае завершился чемпионат России по парапланеризму

Соревнования проходили с 31 июля по 5 августа 2021 года в районе горы Толстуха около Солоновки.

Фото: Станислав Жерносенко

На соревнования прибыл 81 спортсмен из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Крыма и регионов Сибири и Дальнего Востока. Также соревнования привлекли внимание зрителей.

«Парапланеризм – относительно молодой вид спорта и пока ещё недостаточно широко распространён. Поэтому для некоторых зрителей стало открытием, что суть соревнований не в том, кто дольше провисит в воздухе, а в выполнении многокилометровых маршрутов на скорость», – уточнили в «Алтайском спорте».

В первый день стартов, 31 июля, большинство спортсменов провели тренировки. Задачи каждый ставил перед собой самостоятельно: кто-то пролетел «треугольный» маршрут протяженностью 70 км, другие летали фрифлаем, наслаждаясь свободой полёта. В первый день соревнований, 2 августа, с утра на вершине горы Толстуха дул южный ветер. И это было единственным его направлением, при котором старт в Солоновке невозможен. Организаторы решили, что день разыгран не будет. 3 августа стал разыгранным, но принёс спортсменам ноль очков. Около 40 человек отчаянно пытались удержаться на высоте до открытия воздушного старта, но в итоге все сели на штатной посадке.

Утро 5 августа, вопреки прогнозам, порадовало солнцем и чистым небом. В 11 утра открыли стартовое окно, и первые пилоты начали набирать высоту. Гол находился на северо-востоке в районе села Смоленское. На гол прилетели 22 пилота.

Состязания прошли в нескольких зачетах: Sport Class, Serial Class и общий зачет FAI. В последнем чемпионкой России стала спортсменка из Алтайского края Дарья Краснова. Второе место завоевала Олеся Соколова из Рязани, третье – спортсменка из Санкт-Петербурга Людмила Юрцева. Также женская сборная региона стала серебряным призером в командном зачете, уступив спортсменкам из Ленинградской области.

Среди мужчин в общем зачете убедительную победу одержал Константин Калинин из Санкт-Петербурга. Также в тройку призеров вошли Андрей Елисеев (Сахалин) и москвич Денис Погольша. В командном зачете среди мужчин победили спортсмены Московской области, серебро – у представителей Республики Крым. Третье место заняли спортсмены Новосибирской области.

Победители соревнований войдут в состав сборной России по парапланеризму.

Катунь24