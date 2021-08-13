Катунь24: В Красноярском крае произошла массовая гибель северных оленей

Было обнаружено 56 трупов животных, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

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Массовая гибель северных диких оленей произошла на переправе реки Хатанги на Таймыре на севере Красноярского края.

«В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в 5 км от поселка (Хатанга — прим. ТАСС) на правом берегу реки Хатанги в разных местах были обнаружены 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых, предположительно, имеют огнестрельные ранения», — отметили в ведомстве.

Среди погибших оленей много молодых телят. Предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку они ослабли и захлебнулись. Затем их прибило к берегу. На тушах отсутствуют какие-либо повреждения.

Сотрудники полиции ищут лиц, причастных к незаконной охоте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Катунь24