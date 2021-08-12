Катунь24: В Instagram ввели новые защитные функции

В предстоящем обновлении у пользователей появится возможность защиты от оскорблений.

Фото: pexels.com

«Мы несем ответственность за то, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности, когда заходил в Instagram. Мы не допускаем ненавистнических высказываний или издевательств в Instagram и удаляем их всякий раз, когда находим. Мы также хотим в первую очередь защитить людей от злоупотреблений», – цитирует Радио Sputnik блог компании.

Таким образом, пользователям социальной сети предоставят возможность скрывать комментарии и личные сообщения от аккаунтов, которые на них не подписаны или подписались недавно. Также при отправке комментария с оскорблением будет появляться предупреждение.

Катунь24