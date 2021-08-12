Катунь24: В алтайских вузах прояснили ситуацию с обязательной вакцинацией студентов

Недавно в социальных сетях появились фото приказов АлтГТУ и АГАУ об обязательной вакцинации студентов и работников.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В алтайских вузах прояснили ситуацию с обязательной вакцинацией студентов

За прояснением ситуации наши журналисты обратились непосредственно к руководству вузов. Напомним, постановлением Главного санитарного врача по Алтайскому краю работники сферы образования относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Но студентов это не касается.

«Вакцинация – это вещь рекомендуемая. Я сам прошёл вакцинацию и всем рекомендую. Но конечно она не носит обязательный характер для наших студентов. Но я надеюсь на сознательность наших студентов в том, что единственный способ защитить себя от коронавирусной инфекции – это привиться», — отметил ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

Аналогичный документ издали и в Алтайском аграрном университете. Там подчеркнули, что забота о здоровье студентов и преподавателей – приоритет для руководства вуза.

«Данный приказ в соответствии с рекомендациями предусматривает сроки прохождения первого и второго этапа вакцинации. Этот приказ является обязательным для сотрудников. Для студентов он носил и носит рекомендательный характер», — подчеркнул ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

В вузах настаивают, что приказы лишь рекомендуют студентам пройти вакцинацию, однако отмечают – если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, а темпы вакцинации останутся низкими, возможно учебные заведения вынуждены будут вернуться к форматам удалённого обучения.

Катунь24