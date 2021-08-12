Катунь24: В Алтайском крае открыли штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

Открытие состоялось в Алейске 9 августа 2021 года.

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По информации пресс-службы правительства Алтайского края, центр был открыт при поддержке управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, Алтайского центра развития добровольчества, администрации Алейска и проекта «Победа в каждом из нас».

Инструктаж по безопасности для волонтеров провели специалисты Алтайского центра развития добровольчества. В этот же день добровольцы передали алейским врачам символ акции #МЫВМЕСТЕ — апельсины и открытки с добрыми пожеланиями. Также волонтеры доставили необходимые лекарства заболевшим, сообщает Краевой дворец молодежи.

Александр Берестенников, главный врач Алейской центральной районной больницы, который сейчас находится в «красной зоне», поблагодарил волонтеров и отметил важность их помощи.

Катунь24