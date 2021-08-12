Катунь24: В алтайском вузе появится технопарк за 155 млн рублей

Работы по созданию технопарка в АлтГПУ уже начались, отмечает городская администрация.

Фото: Официальный сайт Барнаула

К концу 2021 года в Алтайском государственном педагогическом университете появится технопарк универсальных педагогических компетенций. Это будет современное технологичное лабораторно-насыщенное образовательное пространство для педагогического проектирования и совместной деятельности студентов, которая позволит им приобрести опыт междисциплинарного и метапредметного конструирования. Вдобавок технопарк станет центром научно-методического сопровождения педагогических работников края и будет способствовать повышению интереса школьников к профессиям будущего.

После того как президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию предложил направить дополнительные средства на оснащение российских педагогических вузов, создание технопарка стало возможным. Такие пространства универсальных педагогических компетенций будут организованы во всех 33 педагогических вузах страны. Наш педуниверситет вошёл в десятку «первопроходцев». Он организует новое образовательное пространство уже до конца 2021 года.

7 августа было заключено соглашение между АлтГПУ и Министерством просвещения России о выделении 155 миллионов рублей на реализацию комплекса мер на модернизацию материально-технической базы вуза.

Работы по созданию технопарка в АлтГПУ уже в процессе. На данный момент готовятся помещения, создаётся дизайн-проект, ведётся закупка оборудования. Технопарк будет оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это мехатроника и робототехника, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры и т.д. Так как в современном мире педагоги должны владеть современными инструментами, методиками и подходами, то студентам важно знакомиться с новейшим учебным оборудованием, осваивать современные педагогические технологии уже в университете.

Открытие технопарка позволит увеличить количество тем выпускных квалификационных работ студентов АлтГПУ, выполняемых по заказу общеобразовательных организаций Алтайского края. Выпускники получат не только опыт реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, но и будут также вовлечены в исследовательскую работу по инновационным направлениям.

В рамках реализации проекта в вузе будут созданы дополнительные педагогические классы психолого-педагогической направленности для ранней педагогической профориентации, занятия в которых будут вести преподаватели АлтГПУ. Сейчас в педуниверситете работает 5 педклассов, в 2022 году их число возрастёт до 19.

Работы по созданию технопарка универсальных педагогических компетенций будут завершены в декабре 2021 года.

Катунь24