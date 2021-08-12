Катунь24: В Барнауле в переулке Ядринцева увеличили протяженность перекрытого участка

Напомним, с 20 июля 2021 года закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев.

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Как сообщает городская администрация со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по причине производственной необходимости с 11 августа зона проведения работ увеличена до дома № 90 по переулку Ядринцева. Таким образом, до 30 сентября будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине переулка от дома № 90 до улицы Папанинцев.

Движение автобусов маршрута № 41 в этот период организовано по следующей схеме:

… пр-т Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская»), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») – ул. Партизанская – пр-т Ленина, далее – по маршруту.

Катунь24