Катунь24: В барнаульской поликлинике выявили факт продажи сертификата о вакцинации

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в поликлинике № 14 в Барнауле, сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, в учреждении выявили факт продажи сотрудниками сертификата о вакцинации от коронавируса. Уголовное дело пока не возбуждено.

27 июля в Алтайском крае началась обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан. К подлежащим иммунизации отнесли жителей региона, работающих в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, оказания услуг связи, банковских, санаторно-оздоровительных и туристических услуг, услуг средств размещения для временного проживания, перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных и других услуг.

Также вакцинации подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также сотрудники МФЦ.

Катунь24