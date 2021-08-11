Катунь24: Врач назвал главное средство в борьбе с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал в интервью Общественной службе новостей главное средство борьбы с бессонницей.

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Специалист считает, что в первую очередь человеку необходимо избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. Для этого надо нормализовать режим пробуждения, то есть и в будни, и в выходные вставать в одно и то же время. Когда это войдёт в привычку, вероятно, вопрос бессонницы будет решен, считает врач.

Также доктор подчеркнул, что без решения этой главной проблемы употребление различных травяных чаев и соков мало чем поможет. И никакие средства вроде травяных чаев и соков уже не понадобятся.

«А если даже человек и наладил режим сна, в распорядке дня нашел время на физическую нагрузку и все равно испытывает проблемы с засыпанием, то эффективность от валерьяны будет явно выше, чем эффективность от вишневого сока», – подчеркнул Кудинов.

Катунь24