Катунь24: Во Льве проснется финансист, а Овну советуют внимательно слушать. Гороскоп на 11 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 августа.

Звезды гороскопа советуют Овну внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Овну шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому сегодня Овну не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Если Телец захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь: о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге – сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Тельцу блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Близнецы будут настроены третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – им в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Близнецы на скорую руку не затеяли крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Вся энергия Рака рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Рак встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Во Льве проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Лев посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Льву создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Льву не прогадать.

Дева во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, она захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сама Дева не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего она хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Деве будет сопутствовать успех.

Весы с удовольствием почувствуют себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Они будут способны отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Весы четко знали, что они делают и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Весы будут готовы осуществлять то, что задумано другими. Ну а если окружающие не сочтут нужным посвящать Весы во все детали, им же хуже – придется все делать самим.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств день и склоняет сегодня Скорпиона, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Стрелец способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Стрельца согласно поговорке «Семь раз отмерь». Неважно, о чем идет речь: о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Стрелец обречет его на успех!

В разговорах Козерог то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Козерогу выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Козерогу как глоток свежего воздуха!

Даже если Водолей не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Водолей хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет, он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Водолей сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Рыбы, решая любой вопрос, будут похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Рыбы рискуют заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Рыбы готовы продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24