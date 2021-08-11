Катунь24: В Алтайском крае осудят участников преступной банды, организовавшей торговлю наркотиками в двух регионах Сибири

Трое из шести человек банды были несовершеннолетними. Объем уголовного дела составил 26 томов, а обвинительного заключения – более 790 листов.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Не установленные в ходе следствия лица планировали систематически получать доходы от розничной торговли синтетическими наркотическими средствами. Они создали группировку с помощью интернета, в которую вступили шесть молодых людей в возрасте от 15 до 31 года. Откликнувшись на размещенные объявления, они согласились распространять наркотические вещества на территории Новосибирской области, а также крупных городов Алтайского края.

Информацию о местонахождении партии с наркотиками молодые люди получали с помощью средств связи. Этим же способом получали от руководителей группы сведения о правилах поведения, мерах конспирации, тонкостях деятельности в составе группы, занимающейся бесконтактным способом распространения наркотиков. Далее расфасовывали товар на более мелкие партии и сбывали его в различных местах. Участники группы выполняли роль так называемых крупнооптовых и мелкооптовых и розничных закладчиков. После выполненной работы они предоставляли работодателям фото мест, в которых оставили закладки.

Довести преступный умысел на распространение наркотических веществ до конца участникам организованной преступной группы не удалось, противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю, уточнили в региональном Следственном комитете.

Участников организованной группы обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24