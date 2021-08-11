Катунь24: В мессенджере WhatsApp появились странные смайлики

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Фото: pexels.com

Обновление приложения включает в себя несколько десятков новых эмодзи. Среди них можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, а также многое другое. Кроме того, разработчики добавили и изображения женщин с бородой.

Ранее такой набор смайликов был представлен компанией Apple в обновление iOS 14.5.

Новый набор эмодзи пока недоступен для всех пользователей. Ими можно воспользоваться только в бета-версии WhatsApp 2.21.16.10 для Android-устройств.

Катунь24