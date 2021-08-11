Катунь24: В семье бийчан родилась двойня

Двойняшки появились на свет сегодня, 10 августа 2021 года.

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Дети родились в семье Дьяконовых. Двойняшки разнополые: мальчика назвали Кириллом, девочку – Маликой.

«В этой дружной семье дети научатся уважать старших, гордиться своими близкими, любить свой город. А теплые взаимоотношения, любовь и уважение, дружба и взаимопонимание, забота и внимание родителей послужат для малышей хорошим примером», – отметили на сайте управления юстиции Алтайского края.

Специалисты отдела ЗАГС по Бийску и Бийскому району поздравили счастливую маму с пополнением семьи и вручили свидетельства о рождении. Также счастливая семья получила поздравительный адрес от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Катунь24