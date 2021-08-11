Катунь24: В барнаульской школе откроют профильный класс СГК

Новый класс начнет работу при поддержке Фонда Андрея Мельниченко в барнаульской школе № 53 на проспекте Космонавтов, 23.

Фото: Сибирская генерирующая компания

Работу ведут в рамках новой «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК». Восьмиклассники будут не только получать качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и смогут выстраивать свои карьерные планы после получения профессионального образования, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК, сообщили в пресс-службе компании.

«Так мы сможем дать возможность каждому учащемуся выбрать свой профессиональный путь и начать строить карьерную траекторию со школьной скамьи. Это очень важно, ведь воспитание высококвалифицированных кадров – это обязательное условие для динамичного развития российских городов и регионов, это залог процветания нашей страны», – отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Чтобы попасть в новый СГК-класс, будущим восьмиклассникам необходимо пройти конкурсный отбор, для этого нужно подать заявление в письменной форме в школу до 18 августа. С 20 по 23 августа 2021 года состоятся вступительные экзамены в виде контрольных работ по математике и физике. 23 августа также пройдет собеседование, в ходе которого ребята должны показать свою готовность к обучению.

В спецклассе школьники будут изучать физику и математику на углубленном уровне и качественно готовиться к профильным экзаменам в рамках единого государственного экзамена. Занятия будут проводить в оборудованном современном центре школы и в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и Алтайском государственном техническом университете им. Ивана Ползунова. Вместе с преподавателями учащиеся будут работать над технологическими проектами, участвовать в конкурсах, олимпиадах, российских и зарубежных выставках при поддержке фонда. Для лучших учеников предусмотрены стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.

Катунь24