Катунь24: Власти Алтайского края дофинансируют стоимость строящихся соцобъектов после удорожания стройматериалов

О принятом решении сообщил сегодня, 10 августа 2021 года, губернатор края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Тальменский район.

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Глава региона обсудил с районными властями и руководителями строительных организаций вопросы исполнения бюджетных контрактов по строительству, капитальному ремонту социальных объектов в связи с ростом цен на строительные материалы. Виктор Томенко отметил, что конкурсная проектная документация разрабатывалась по одним расценкам и наши подрядчики ориентировались на один уровень затрат, но по факту складывается другой, а также подчеркнул, что эта проблема общероссийского характера, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

В частности, перерасчет и дофинансирование проекта потребовались при строительстве здания школы на 550 мест в поселке Тальменка. Значимый для района объект образования возводится по государственной программе комплексного развития сельских территорий. Сейчас завершено возведение двух этажей, на первом этаже ведутся отделочные работы. При этом строители остро ощущают проблему недофинансирования, темпы работ замедлились с отставанием 3-4 месяца от установленных сроков.

Сложившуюся проблемную ситуацию Виктор Томенко обсудил с руководителями компании-подрядчика «Век-Строй», в разговоре также приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Игорь Панарин, директор краевого учреждения «Единый стройзаказчик» Александр Котельников, глава Тальменского района Сергей Самсоненко.

Поскольку необходимость перерасчета смет стоимости строительства социальных объектов возникла на федеральном уровне, сейчас разрабатывают соответствующую нормативную базу. Приказ, регламентирующий пересчёт, выпустил российский Минстрой, готовится постановление федерального правительства. Виктор Томенко отметил, что в Алтайском крае стоимость строительства социальных объектов пересчитают с учетом федеральных рекомендаций.

«Нам придется всем поработать: государственным заказчикам, профильному министерству, краевой экспертизе. Мы все к этому готовы и понимаем, насколько важно преодолеть сложившуюся ситуацию как на уровне региона, так и наших муниципалитетов. Для нас важно сохранить подрядчиков, абсолютное большинство из них работает добросовестно, эффективно и сдает объекты не просто хорошего качества, а раньше установленных сроков. В этом направлении мы будем работать. Думаю, что практические шаги сделаем уже через несколько дней», – отметил Виктор Томенко во время общения с представителями стройиндустрии.

В 2021 году в регионе запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 341 объекта на общую сумму более 12 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда – средства федерального бюджета, свыше 8 миллиардов рублей – краевого бюджета. 176 объектов строительства и 165 подлежащих реконструкции либо капитальному ремонту.

Катунь24