Катунь24: В WhatsApp теперь можно отправлять самоуничтожающиеся фото и видео

В приложении появилась возможность отправлять фотографии и видеозаписи, которые исчезают после однократного просмотра.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщила компания Facebook, владеющая мессенджером.

В пресс-службе подчеркнули, что новая функция позволит обеспечить пользователям большую конфиденциальность. Например, это будет полезным при отправке паролей, а также при нехватке места для фото и видео в памяти телефона.

Специалисты уверяют, что переписка, как и раньше, будет шифроваться.

У таких сообщений будет специальный опознавательный знак. Медиафайлы будут пропадать из чата, после того как собеседник их откроет и пользователю придёт оповещение о прочтении. При этом файлы у получателей не сохранятся.

Если же собеседник решит не смотреть присланные материалы в течение двух недель, то мессенджер их автоматически удалит.

Отметим, подобная функция уже давно есть в Instagram и Telegram, в WhatsApp она тестировалась с июня.

Катунь24