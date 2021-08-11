Катунь24: В Следкоме прокомментировали информацию о найденных в реке Алтайского края останках ребёнка

Днём 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в Новоалтайске обнаружили останки костей человека и личные вещи.

Фото: Ксения Бокова Embedded video for В Следкоме прокомментировали информацию о найденных в реке Алтайского края останках ребёнка

Правоохранители начали проверку.

«Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК», — сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, Ксения Бокова пропала 28 марта 2014 года в Новоалтайске. Она исчезла по дороге домой, когда возвращалась с репетиции в школе. На поиски ребенка были привлечены все службы. На третий день у моста, где в последний раз видели девочку, в реке были найдены вещи девочки – сумка и телефон.

Катунь24