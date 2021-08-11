Катунь24: В Алтайском крае зарегистрировали тысячную пару новобрачных с начала 2021 года

Юбилейной парой стали Игорь и Кристина Нисковы.

Фото: Управление юстиции Алтайского края

«Молодые люди познакомились в социальных сетях 9 лет назад еще будучи подростками, но уже через два дня после знакомства Игорь был уверен, что Кристина станет его женой. Несмотря на юный возраст, влюбленные сохранили свои чувства и в скором будущем планируют построить свой дом и завести детей», – рассказали историю молодоженов на сайте управления юстиции Алтайского края.

О том, что они стали 1000 парой, супруги узнали уже на церемонии бракосочетания. Это стало приятной неожиданностью и для самих новобрачных, и для их гостей. Специалисты отдела ЗАГС поздравили молодожёнов и вручили им первый семейный документ — свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес от начальника управления юстиции Оксаны Грохотовой.

Катунь24