Катунь24: В Алтайском крае несколько раз перекроют Чуйский тракт

Движение ограничат для всех видов транспорта.

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Ограничение будет действовать завтра, 11 августа 2021 года, на нескольких участках дорог:

с 5:00 до 8:30 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»;

с 23:30 до 2:30 12.08.2021 на участке автодороги «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи»;

на участке автодороги «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»»: с 12:30 до 13:30; с 16:30 до 17:30; с 19:00 до 19:30.

В ГИБДД просят граждан планировать маршрут заранее, поскольку трассу иногда перекрывают раньше указанного времени.

Катунь24