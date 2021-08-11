Катунь24: В АлтГТУ опровергли информацию об обязательной вакцинации для студентов и работников вуза

Ранее фотографии приказов об обязательной вакцинации в АлтГТУ и АГАУ для работников и обучающихся вуза опубликовали в паблике Barnaul 22.

Фото: Barnaul 22

Согласно тексту из опубликованных приказов, работникам и студентам вузов при отсутствии противопоказаний рекомендуется поставить вакцину или предоставить медотвод.

В пресс-службе Алтайского государственного технического университета отметили, что появившиеся в Сети и СМИ фотографии приказа об обязательной вакцинации работников и обучающихся вуза недействительны. По информации Минобрнауки региона, в вузе признали техническую ошибку и подчеркнули, что вакцинация носит рекомендательный характер. В администрации АлтГТУ рассказали, что руководство подписало два приказа, касающиеся вакцинации сотрудников и студентов вуза от коронавируса.

«Мы подписали два приказа: первый связан с вакцинацией сотрудников и преподавателей. Её прошли уже более 600 человек. Второй приказ касается особенностей организации учебного процесса. Мы понимаем, что опасность не миновала, потому готовы в нынешней эпидемиологической обстановке организовать учебный процесс как в обычном, так и в смешанном режиме с применением дистанционного обучения и электронных образовательных ресурсов», – пояснил журналистам «Катунь 24» Андрей Марков, ректор Алтайского государственного технического университета.

Ранее, напомним, Минобрнауки предложило перевести на удалёнку студентов, не привившихся от коронавируса. Решение по организации учебного процесса для них будут принимать в каждом регионе отдельно, уточнили в ведомстве. Кроме того, в министерстве также рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Вакцинацию студентов-иностранцев, согласно рекомендациям, должен провести сам вуз.

Катунь24