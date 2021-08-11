Катунь24: Виктор Томенко отправился с рабочей поездкой в Тальменский район

Она проходит сегодня, 10 августа 2021 года.

Фото: Правительство Алтайского края

Глава региона обсудит с руководством района вопросы строительства социально значимых объектов. В селе Озерки Виктор Томенко осмотрел многофункциональную спортивную площадку, которая построена в этом году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта составила 3,5 миллиона рублей, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

В Озерках закончили благоустройство Центральной площади (стоимость проекта превышает 4 миллиона рублей) и приступили к благоустройству сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предусмотрено обустройство центральной аллеи, велосипедной и пешеходных дорожек, велопарковки, газонов и освещения.

Далее в программе поездки – посещение нового детского сада, строящейся школы и объектов водоснабжения в рабочем поселке Тальменка.

Катунь24