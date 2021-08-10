Катунь24: В Барнауле прошла выставка охотничьих собак

54 собаки шести групп пород — лайки, гончие, легавые, норные, борзые и спаниели — боролись за присвоение классов на выставке охотничьих собак. Всего их четыре: третий, второй, первый и наивысший – это элита.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошла выставка охотничьих собак

Псу по кличке Агат, породы эстонская гончая, 5 лет. Он стал чемпионом выставки и перешёл в класс «Элита». На охоте гоняет зайцев и лис. Как отмечает его хозяин Владислав Дощинский, такая собака — находка для охотника городского типа. Имеет настойчивый, но в то же время веселый характер. Хорошо уживается в семье и охраняет дом. Порода была выведена в 1952 году в Эстонии из небольшой швейцарской гончей, бигля и фоксгаунда.

Как рекомендует Владислав, заниматься с гончими собаками лучше с трехмесячного возраста. А вот охотничьи группы легавые не гоняют будущую добычу. Они помогают охотникам с ружьями в поисках убитой пернатой дичи. Особенность таких собак — великолепный нюх и умение замирать в стойке.

Собаки этой породы отличаются темпераментностью и выносливостью. По словам хозяина Сета Андрея Ходаковского, ирландский сеттер – собака островная, и охота с ней в своем роде аристократическая, где есть правила и требования к охотнику — умение стрелять.

Чтобы поучаствовать в выставке, необходимо не только наличие охотничьей собаки, но и соответствующего на нее документа: свидетельства общества охотников, где указаны оценки на выставках, результаты полевых испытаний и состязаний, племенное использование собаки. Эксперты изучают все эти пункты и выставляют оценки. Смотрят на внешнее соответствие собаки: по росту, окрасу своей породе.

Есть и пороки, за которые можно получить оценку неудовлетворительно или быть дисквалифицированным. Ежегодно такую выставку организует Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов.

Катунь24