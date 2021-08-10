Катунь24: В Минобрнауки предложили перевести на удалёнку студентов, не привившихся от коронавируса

Решение по организации учебного процесса для них будут принимать в каждом регионе отдельно, уточняет ТАСС.

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В министерстве также рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Рекомендации утвердил заместитель министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев.

Тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, ограничивать доступ в заведение не следует, считают в министерстве. Также планируется вести учёт студентов, прошедших вакцинацию или планирующих привиться, а также тех, кто болел за последние полгода. Кроме того, в ведомстве рекомендовали вузам проводить экзамены для привившихся и не привившихся от ковида студентов раздельно. Также, согласно рекомендациям, предлагается требовать справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или медотводе.

Вакцинацию студентов-иностранцев, согласно рекомендациям, должен провести сам вуз.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) — за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», – говорится в документе.

Рекомендации утвердили 29 июля 2021 года, и действие будет сохраняться до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом.

Катунь24