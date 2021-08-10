Катунь24: В Барнауле начали снижаться цены на новостройки

Стоимость недвижимости в Барнауле в различных сегментах рынка демонстрирует падение, стагнацию или несущественный рост. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

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Так, в минувшем июле стоимость квадратного метра в готовых квартирах выросла с 64,4 до 64,7 тысяч рублей. Небольшую прибавку на вторичном рынке в июле показали и элитные просторные варианты в престижных микрорайонах.

А вот неликвидные объекты — как правило, это помещения в старом жилом фонде, непопулярных локациях и с изношенным ремонтом — подешевели на 1-2 тысячи рублей за квадратный метр.

В строящихся квартирах средний ценник опустился с 63,13 до 62,57 тысяч рублей за квадратный метр. Одна из причин заключается в том, что нераскупленных студий и маленьких квартир становится всё меньше, а в многокомнатных квартирах цена за квадрат ниже. Вторая причина — падение спроса.

Также в июле сократилась стоимость и коммерческой недвижимости — с 33,7 до 33,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Катунь24