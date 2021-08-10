Катунь24: В социальной сети «ВКонтакте» появились новые реакции на записи

Теперь к записям можно ставить не только лайки.

В ближайшее время одна из новых реакций станет доступна каждому пользователю. Их набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные эмоции под постами.

Интересно, что аналогичная функция появилась ещё 5 лет назад в соцсети Facebook.

«Не всегда отметка «Нравится» лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — объяснили разработчики «ВКонтакте».

Катунь24