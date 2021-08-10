Катунь24: Восьмилетний мальчик выпал из окна барнаульской пятиэтажки

Он подошёл к окну, чтобы посмотреть, когда мама подойдёт к дому, уточняют в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл вечером 8 августа 2021 года. Дом, из окна которого выпал мальчик, находится по адресу: улица Воровского, 106а.

По информации Unusual Crimes Barnaul, мальчик находился дома один: отчим в этот момент был в ночной смене на работе, мама возвращалась в квартиру. Когда она позвонила ребёнку и сообщила это, он решил открыть окно и посмотреть, где мама. Мальчик вылез на козырёк, но не удержался на нём и упал в клумбу.

На помощь ребёнку подоспела соседка, которая попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую помощь. Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением врачей.

Катунь24