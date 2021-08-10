Катунь24: В школах Алтайского края могут появиться спортивные классы

Организовать в общеобразовательных учреждениях страны особые условия для начинающих атлетов предложила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. По её словам, для юных дарований нужно организовать специальные классы с углубленным изучением физкультуры. За счёт интегрированной подготовки дети смогут участвовать в соревнованиях без ущерба для естественно-научных и гуманитарных дисциплин.

«Олимпийцы становятся кумирами для школьников, показывают уникальные результаты. Кажется, очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. В том числе они смогут участвовать в любом спортивном календаре благодаря такому подходу», – заявила Елена Шмелева на встрече с олимпийцами в Самаре 5 августа.

Алтайские спортсмены идею поддержали.

«Будет больше возможности заинтересовать ребят тем или иным видом спорта, рассказать о нём более подробно, изучить его и практиковать. Ребёнок может и не знать о каком-то виде спорта, а на физкультуре ему всё покажут и расскажут», – говорит Александр Дьяченко.

А уже после занятий в школе ребёнок может записаться в секцию. Тут, кстати, тоже есть нововведение. С 2022 года родители могут оформить налоговый вычет за оплату занятий детей в спортивных организациях.

«Это отдельная большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родителям смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», – отметила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Закон вступил в силу с 1 августа. Он предоставляет возможность вернуть 13 % от расходов на спорт на сумму до 120 тысяч рублей за год. Таким образом, размер вычета может составлять 15,6 тысячи рублей.

«У нас в гребле на байдарках и каноэ занятия бесплатные, но родители тратятся на экипировку. Как обстоят дела в других видах спорта, мне сложно судить. Но в любом случае это хорошая инициатива, потому что, когда родители тратят меньше денег, это плюс», – рассказал титулованный Александр Дьяченко.

По данным Минспорта края на начало 2021 года, в регионе физкультурой и спортом регулярно занимаются 1,049 млн человек – 48,6 % населения. В рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году этот показатель должен вырасти до 56,5 %.

Катунь24