Катунь24: В Чемальском районе Республики Алтай начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Экология, история и туризм Большого Алтая»

9 августа в Чемальском районе Республики Алтай на базе Алтайского госуниверситета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Ассоциации азиатских университетов начала работу Вторая международная летняя школа молодых ученых «Экология, история и туризм Большого Алтая».

Фото: АлтГУ

Мероприятие проводится в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности», который реализуется научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».

Участниками Международной летней школы стали более 50 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из России, Кыргызской Республики и Республики Казахстан. В течение пяти дней 35 участников из Бишкека, Нур-Султана, Красноярска, Барнаула, Кемерова, Томска и Иркутска будут слушать лекции известных ученых, общаться и обмениваться опытом. 17 молодых ученых из Республики Казахстан будут участвовать в мастер-классах в онлайн-режиме.

В программе летней школы в Чемале заявлены ведущие российские и международные исследователи в сфере тюркологии и алтаистики, экологии, истории, туризма и географии: академик РАН Альберт Тулохонов, профессор Томского государственного университета Людмила Шерстова, профессор Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Сынара Алымкулова, профессор Алтайского госуниверситета Юлия Лысенко и другие.

Участники летней школы смогут посетить природные парки и заповедники Горного Алтая, презентовать свои туристические и экологические проекты.

По словам президента АлтГУ, руководителя проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая» профессора Сергея Землюкова, целью Международной летней школы молодых ученых является объединение молодежного научного сообщества России и государств Центральной Азии, которые изучают историю и культуру народов этого региона и их традиционное природопользование.

«Такие мероприятия способствуют интенсификации научных междисциплинарных исследований в области экологии, историко-культурного цивилизационного наследия, туризма Большого Алтая», – заявил Сергей Землюков.

Катунь24