Катунь24: В РЖД планируют проложить маршрут для доставки грузов в Китай через Бийск

Западный маршрут может также пройти через Кемеровскую область или Хакасию согласно трём проектам компании.

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В перспективе по новой дороге – Западному полигону – можно будет доставлять для китайских потребителей 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. Это требует прокладку более 1 тыс. км железной дороги и проляжет по сложному горному ландшафту в условиях жестких экологических ограничений, уточняет «Коммерсант».

Для будущей дороги разработали три возможных варианта маршрутов. Первый проходит через Алтайский край: через станцию Бийск Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) на станцию Авэйтань в Китае, протяженность линии составит около 1006 км. Второй — станция Таштагол ЗСЖД-Авэйтань (1081 км, в том числе 781 км по территории России). Третий вариант — выход со станции Абаза Красноярской железной дороги, чуть восточнее, на Авэйтань, протяженность линии составит 1276 км. Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Алексей Шило сообщил, что при любом утвержденном варианте маршрута речь идет о сложном горном профиле, потому на нем, скорее всего, будут тоннели, мосты, эстакады и др. Стоимость проекта в компании пока не готовы оценить, ссылаясь на стоимость материалов и привлечение финансов, в том числе от китайских партнёров. Последний вопрос, как отметили в РЖД, сейчас прорабатывается.

Проект западного маршрута не предусмотрен никакими действующими документами ОАО «РЖД» до 2025 года, уточняет «Коммерсант». Его преимущество — в возможности вывозить сибирские грузы, прежде всего уголь из Кузбасса, не задействуя загруженный Восточный полигон и выходы на тихоокеанские порты. Кроме того, помимо кузнецкого угля, в частности, через Бийск, может осуществляться перевозка из Новосибирской области. Строительство ветки от Абазы даст выход на Китай и угольщикам Хакасии.

Катунь24