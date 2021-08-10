Катунь24: В Новосибирске полицейский взял взятку новогодней ёлкой. Уголовное дело дошло до суда

Суд начнёт рассматривать дело 20 августа 2021 года.

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3 января 2021 года экс-начальник отдела полиции в Новосибирске получил от предпринимателя 33 тысячи рублей и новогоднюю ёлку стоимостью 5 тысяч рублей за покровительство бизнеса. Правоохранители задержали мужчину прямо во время передачи взятки. На него завели уголовное дело. На время расследования мера пресечения подозреваемому преступнику не избиралась.

29 июля материалы передали в суд, сообщили в Новосибирском районном суде.

Бывшему полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.

Зачем начальнику понадобилась ёлка уже после празднования новогодних праздников, остается неясным.

Катунь24