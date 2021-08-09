ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Врачи связали лак для ногтей и бесплодие у женщин

Горняк22
19 часов Ago

Эксперты назвали ряд косметических средств, способных привести к женскому бесплодию, сообщает vashgorod.ru.

Фото: pixabay.com

Серьёзное негативное воздействие на репродуктивную систему женщин оказывает косметика с высоким химическим составом. 

К ней относятся лак для ногтей, антибактериальное мыло, кремы против старения. По утверждению врачей, в такой косметике содержатся эндокринно-разрушающие химические вещества. Они негативно влияют на функцию яичников, повышают опасность выкидышей, а также риск рождения ребёнка с физическими и умственными дефектами.

Катунь24

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