Катунь24: Врачи связали лак для ногтей и бесплодие у женщин

Эксперты назвали ряд косметических средств, способных привести к женскому бесплодию, сообщает vashgorod.ru.

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Серьёзное негативное воздействие на репродуктивную систему женщин оказывает косметика с высоким химическим составом.

К ней относятся лак для ногтей, антибактериальное мыло, кремы против старения. По утверждению врачей, в такой косметике содержатся эндокринно-разрушающие химические вещества. Они негативно влияют на функцию яичников, повышают опасность выкидышей, а также риск рождения ребёнка с физическими и умственными дефектами.

Катунь24