Катунь24: Вячеслав Франк посетил новый строящийся квартал в Барнауле

Общая площадь нового жилого квартала в районе улицы 6-ой Нагорной, что находится в нагорной части города, составляет 20 га, планируемая общая площадь жилой застройки – свыше 200 тысяч кв. м.

Фото: официальный сайт Барнаула

Здесь уже сдали в эксплуатацию два многоквартирных дома, ещё четыре возводятся. В перспективе также строительство детского сада на 300-350 мест.

Глава Барнаула обозначил вопросы по дороге в новом квартале. Проектно-сметную документацию готовят сами застройщики, на следующей неделе будет принято решение о том, как будет финансироваться ее строительство, сообщает официальный сайт Барнаула.

В настоящее время обсуждаются вопросы о сроках строительства дороги. Вячеслав Франк отметил, что дорожным проектом предусмотрено также обустройство тротуаров и уличного освещения.

Катунь24