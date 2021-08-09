Катунь24: Виктор Томенко поздравил строителей с профессиональным праздником

День строителя отмечают в России ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 8 августа. В адрес строителей губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление.

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«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения высоко востребованному труду строителей. Обустраивая города и села, возводя жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия, вы делаете жизнь современного человека комфортной и уютной.

В Алтайском крае ежегодно растут темпы жилищного строительства. Только в этом году в крае построено 5,5 тысячи квартир! Благодаря вам успешно реализуются национальные проекты «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение» и «Культура». Особую благодарность хочется выразить строителям за то, что, несмотря на пандемию, вы продолжаете внедрять современные технологии и повышать качество возводимых объектов.

Желаем вам здоровья, благополучия и новых перспективных проектов! Пусть в ваш адрес звучит как можно больше слов благодарности земляков!»